Avengers: Infinity War, ecco quando arriverà il trailer del cinecomic

Avengers: Infinity War è uno di quei film che vengono attesi con ansia spasmodica dai fan del genere. Un'unione di eroi di queste proporzioni, probabilmente non si è mai vista sullo schermo. Pare che adessosi sia leggermente "sbottonato" sulla questione dell'uscita del trailer...

Avendo finalmente visto i trailer di Justice League prima e Star Wars: Gli Ultimi Jedi poi, francamente avremmo piacere di dare una prima occhiata all'assemble degli Avengers, cara mamma Marvel! Se ancora non si conosce la data esatta dell'uscita del video tanto atteso, potremmo comunque non dover aspettare troppo. Almeno così pare.

Sembra che Kevin Feige abbia rilasciato la notizia che il trailer di Avengers: Infinity War arriverà prima della fine dell'anno. A riportare la news l'account Twitter ufficiale del giornalista di Fandango Erik Davis, con uno specifico post che vi incolliamo qui sotto:

"I asked Kevin Feige when the #InfinityWar trailer is going to hit, and he confirmed it will arrive “before the end of the year.” 😜👍

"Ho chiesto a Kevin Feige quando arriverà il trailer di #InfinityWar e lui ha risposto "prima della fine dell'anno."

Chiaramente speriamo che questo non voglia dire 5 minuti prima dello scoccare della mezzanotte...

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.