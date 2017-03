Avengers: Infinity War, ecco il primo video ufficiale dal set in italiano!

Circa un mese fa, ihanno rilasciato la prima featurette ufficiale di, in cui il cast e la crew hanno parlato dell’attesissimo cinecomic diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo.

Oggi, la divisione italiana ha rilasciato lo stesso video sottotitolato in italiano (QUI tutti i dettagli), per chi si fosse perso qualche passaggio può trovarlo in calce alla news.

Nel video, oltre ai produttori Kevin Feige e Louis D’Esposito, troviamo anche i registi e i protagonisti Robert Downey Jr (Tony Stark/Iron Man), Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord) e Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man).

Avengers: Infinity War arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile 2018, e rappresenterà il culmine di tutte le storyline dell’Universo Cinematografico Marvel.