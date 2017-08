Avengers: Infinity War, drastico cambio di look per Occhio di Falco. Foto!

Sono iniziate in questi ultimi giorni le riprese di, ancora senza un titolo ufficiale, e mentre continua la fase di post-produzione dell'attesissimo Avengers: Infinity War , oggiha condiviso un'interessante foto via

Niente spoiler folli o chissà quali informazioni, ma la curiosità risiede nel drastico cambio di look che sembra subirà Occhio di Falco nel terzo crossover Marvel, dove i Vendicatori dovranno affrontare la minaccia a lungo anticipata di Thanos (Josh Brolin), il Titano Folle giunto sulla Terra alla ricerca delle Gemme dell'Infinito.



Come è possibile notare dalla foto in calce, sembra che il taglio di capelli di Renner sia in stile mohawk, vicino al militare ma a mo' di cresta. Non pensiamo comunque ci siano grosse motivazioni dietro a questo cambio di look, perché solitamente lo studio cerca continuamente di svecchiare i propri personaggi per differenziarli titolo dopo titolo e vendere anche più merchandising.



Avengers: Infinity War diretto da fratelli Russo vedrà nel cast anche Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson e tutti gli altri interpreti degli eroi Marvel, per un'uscita prevista nelle sale il 25 aprile 2018.