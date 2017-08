Avengers: Infinity War - Dave Bautista non ha voluto leggere lo script!

Chiunque nel mondo ucciderebbe per leggere lo script dell'attesissimo Avengers: Infinity War ma non! Lui no! L'attore ha deciso di sua spontanea volontà di non sapere nulla del film che interpreta! Ecco cosa ha dichiarato!

Dave Bautista, che interpreta Drax il Distruttore nel Marvel Cinematic Universe, ha detto no! Non ha voluto leggere lo script di Avengers: Infinity War, la pellicola diretta dai fratelli Russo che riunisce un numero sconsiderato di eroi per combattere la minaccia aliena di Thanos.

Ci sono attori a cui è stato proibito assolutamente di avvicinarsi allo script - Tom Holland, anyone? - e Karen Gillian, per esempio. Bautista ha scelto da solo di non darvi nemmeno un'occhiata ed ecco come ha spiegato la decisione:

"Ho scelto di non leggerlo. Sacrosanta verità! Voglio sedermi con il mio bel ciotolone di popcorn e la mia confezione di M&M's e godermi la sorpresa! #fanboy

Avengers: Infinity War sarà dunque una sorpresa per noi come per lui. Che carattere! Da dire c'è che la decisione arriva come una grande ventata di saggezza, considerato quanto sia difficile mantenere i segreti oggigiorno - pensiamo al leaked trailer uscito dal San Diego Comic-Con la settimana scorsa - e quindi bravo Bautista!

Al momento la fotografia principale del primo film si è conclusa e dunque i fratelli Russo adesso si concentreranno sulla pellicola immediatamente successiva, Avengers 4 nella quale rivedremo di certo Josh Brolin nei panni di Thanos, avendolo confermato lui stesso. Per sapere chi altro prenderà parte alla pellicola finale sui Vendicatori dovremo aspettare ancora un po'.