Avengers: Infinity War, Chris Pratt: "I Guardiani saranno un grande supporto"

Al momento non è ancora chiaro quanto screetime avranno Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket Raccoon (Bradley Cooper) e Groot (Vin Diesel), ma dalle parole di Pratt durante un'intervista ai microfoni di Nerdist sembrerebbero avere una presenza minore rispetto a quella dei Vendicatori terrestri.



L'attore ha infatti spiegato: «Avremo certamente un ruolo decisivo all'interno del film, ma giocheremo più come cast di supporto -non so se mi spiego. Siamo lì per aiutarli a raccontare una bellissima storia sulla Guerra dell'Infinito, ma i Guardiani sono eroi cosmici: è questa la particolare bellezza dell'Universo Cinematografico Marvel».



Dobbiamo solo attendere quindi poco più di un anno per capire quale sarà il loro ruolo chiave nell'economia del terzo crossover diretto dai fratelli Russo, in uscita nelle sale americane il 4 maggio 2018. Nel frattempo, comunque, è possibile godere ancora per un paio di settimane dell'irriverente e spettacolare Guardiani della Galassia Vol. 2 nelle sale italiane.