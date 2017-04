Avengers Infinity War: Chris Evans potrebbe lasciare il suo ruolo dopo il film

aveva recentemente rilasciato un’intervista che aveva dato speranza ai fan sul suo possibile ritorno nel ruolo del Vendicatore a stelle e strisce anche nella Fase 4 dei cinecomic. Ora però l’attore ha messo in chiaro che "niente dura per sempre."

Sappiamo tutti che il contratto di Chris Evans con i Marvel Studios si sta avvicinando alla sua naturale conclusione, e all'attore viene quindi chiesto sempre più spesso se sarà lui a interpretare Steve Rogers / Captain America nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Recentemente Evans aveva fornito una sorta di aggiornamento positivo in merito a questo argomento, ma ad una nuova intervista realizzata da USA Today sembra aver fatto marcia indietro sul suo futuro di Cap.

"Mentirei se dicessi che non sarebbe difficile per me," ammette Chris Evans quando gli viene chiesto sul passaggio del suo ruolo. "Ma il passare del tempo e il passaggio del testimone fa parte di questa esperienza. Niente dura per sempre. C'è della bellezza in questa separazione, anche se può essere triste, a volte. Porta anche gioia. Mi sono fatto una bella corsa. I supereroi sono entità rinnovabili, come Batman o come James Bond. Questi film hanno trovato nuove incarnazioni e nuovi modi per raccontare la loro storia. Io sono d’accordo. Comunque vogliano procedere dopo Avengers 4, è davvero nelle loro mani. Io me ne andrò senza rimpianti e per sempre grato."

Naturalmente le probabilità che queste dichiarazioni servano a Chris Evans essenzialmente per rinegoziare il suo nuovo contratto sono molto alte. È ovvio che i fan vogliano che rimanga a recitare nei panni di Capitan America, mentre il fatto che abbia anche recitato in una serie di film da solista di grande successo e faccia parte del franchise degli Avengers gli dà un potere contrattuale enorme quando si tratta di ottenere un nuovo accordo con i Marvel Studios che gli permetta di aumentare i suoi guadagni.

Non resta che attendere per vedere come si evolveranno le cose. D’altronde non possiamo dare per certo che Cap sopravvivrà agli eventi di Avengers: Infinity War…