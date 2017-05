Avengers - Infinity War: Chris Evans e Anthony Mackie sono in Scozia

A Edimburgo si stanno svolgendo le riprese di, nuovo film basato sull'universo Marvel, diretto dai fratelli Russo. Secondo quanto riporta Scottish Sun, in queste ore sarebbero arrivati sul set, ovvero. Quest'ultimo ha confermato la sua presenza tramite Twitter.

Nuovi dettagli sul film vengono lentamente svelati. Quattro anni dopo gli eventi raccontati in Guardiani della Galassia Vol. 2, gli Avengers, divisi durante Captain America: Civil War, riuniranno le forze con i Guardiani della Galassia per sconfiggere Thanos, che sta cercando di accumulare le Infinity Stones per riuscire a dominare il mondo.

Diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers: Infinity War comprende nel cast Robert Downey Jr. (Iron Man), Josh Brolin (Thanos), Mark Ruffalo (Hulk), Tom Hiddleston (Loki), Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Occhio di Falco), Chris Pratt (Star-Lord), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Sebastian Stan (Winter Soldier), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Paul Bettany (Visione), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Cobie Smulders (Maria Hill), Benedict Wong (Wong), Zoe Saldana (Gamora), Karen Gillan (Nebula), Vin Diesel (Groot), Dave Bautista (Drax il Distruttore), Sean Gunn (Rocket), Pom Klementieff (Mantis), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Benicio del Toro (The Collector), Tom Holland (Spider-Man) e Anthony Mackie (Falcon).