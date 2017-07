Avengers: Infinity War, un casting call rivela la presenza di Captain Marvel?

Aspettiamo ferventi l'inizio del panelal, dove verrà forse rilasciato il primo trailer di Avengers: Infinity War dei, ma nuove informazioni fresche di giornata potrebbero aver rivelato un dettaglio interessante sul cinecomic.

Sappiamo infatti che il crossover Marvel riunirà insieme tutti i supereroi introdotti finora nei film standalone, da Iron Man (Robert Downey Jr) a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) fino allo Spider-Man di Tom Holland, ma forse il film potrebbe introdurre anche Captain Marvel, che interpretata da Brie Larson potrebbe così fare il suo debutto prima del solo movie a lei dedicato.



Infatti, come si legge da un casting call rilasciato da Project Casting proprio su Infinity War, viene suggerita una "nuova base militare", che lascerebbe pensare proprio a Carol Danvers dell'USAF (United States Air Forces), alter ego di Captain Marvel. Il casting riporta le seguenti parole: «Film: Mary Lou. Periodo di lavorazione: 28 agosto. Prove: settimana del 14 agosto. Location da decidere (Atlanta o Fayetteville). Richiesti solo volti nuovi! Pagamento $68/8. Ufficiali militari: uomini sui 30 anni o primi 50, buona forma fisica per ritrarre vari ranghi. Capelli corti o disposti a una taglio in stile militare. Niente barba! L'esperienza militare è preferibile ma non obbligatoria. Le riprese si terranno lunedì 28 agosto con le prove previste per la settimana del 14 -necessario essere disponibili per entrambe le date».



Ora, Mary Lou è il titolo di lavorazione di Infinity War, il che suggerisce che tale casting non sia richiesto né per Avengers 4 o il solo movie su Captain Marvel, quest'ultimo previsto in scaletta proprio tra i due crossover. È quindi presumibile che il personaggio possa essere introdotto proprio nel cinecomic in uscita il prossimo anno. Ulteriore suggerimento della presenza della Danvers arriva infine da un post via Instagram del co-regista di Captain Marvel, Ryan Fleck, dove mostra proprio una base militare con un aereo in bella vista.



Forse ne sapremo di più nel corso del panel Marvel, prevista al SDCC questo Sabato, 22 luglio. Avengers: Infinity War uscirà nelle sale il 25 aprile 2018.