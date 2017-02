Avengers: Infinity War, Benicio Del Toro tornerà nei panni del Collezionista

Durante un video in diretta su Instagram, Josh Brolin (interprete di Thanos) ha rivelato che oggi, 7 Febbraio, girerà delle scene con Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora) e Benicio Del Toro, che a quanto pare tornerà nei panni del Collezionista.

Trattandosi di una diretta, non è rimasta traccia del video, ma Del Toro ha visitato un negozio di dischi ad Atlanta, dove si stanno svolgendo le riprese di Avengers: Infinity War.

Taneleer Tivan, meglio conosciuto come il Collezionista, è apparso per la prima volta nella scena post-credits di Thor: The Dark World, per poi avere un ruolo maggiore in Guardiani della Galassia ed essere assente in Guardiani della Galassia Vol. 2.

Data la forte presenza di Thanos, il ruolo del Collezionista (che, ricordiamo, stava cercando di radunare tutte le Gemme dell'Infinito) appare necessario ai fini della trama del cinecomic crossover dei Marvel Studios.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War) e prodotto dai Marvel Studios, Avengers: Infinity War arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile 2018. Il suo sequel, ancora senza titolo, arriverà invece il 24 Aprile 2019.

Le riprese sono attualmente in corso agli studios di Atlanta, e dureranno per tutto il 2017.

Nel film torneranno tutti gli Avengers insieme ai Guardiani della Galassia e a tutti i nuovi personaggi che verranno introdotti nel corso della Fase 3. I fratelli Russo hanno più volte descritto questa pellicola come “il culmine di tutto ciò che è successo nell’Universo Cinematografico Marvel fino ad oggi”.