Avengers: Infinity War e Avengers 4 verrano girati separatamente

All'inizio, quando si parlava ancora dei due film sui Vendicatori come di, non si avevano notizie certe su nulla, tranne che sarebbero stati diretti dai fratellie che sarebbero stati il culmine di tutte le avventure finora raccontate nell'MCU.

Portare insieme una quantità così gigantesca di eroi, tuttavia, non deve essere impresa semplice. Quando infatti poi si è cambiata idea riguardo i titoli e l'opzione più adatta è sembrata aspettare per decidere il nome del quarto capitolo, i due film dovevano essere girati contemporaneamente, a volte girando nello stesso giorno scene di Infinity War, e dell'atro senza titolo. Insomma, alla fine hanno deciso che questa cosa non si poteva fare.

Steve Weintraub di Collider, parlando con Kevin Feige prima dell'uscita di Guardiani della Galassia Vol.2, ha scoperto quanto segue:

"Prima ne facciamo uno, poi l'altro... Era diventato troppo complicato filmarli insieme e abbiamo pensato che fosse meglio cambiare rotta.Volevamo concentrarci bene su un film, poi sull'altro."

Infatti i fratelli Russo inizialmente avevano rivelato la loro intenzione di girare i due film come entità separate, volevano cioè che fossero due film diversi l'uno dall'altro e filmarli insieme. In quest'ottica tuttavia, non sarebbe produttivo. Per non parlare del cast gigantesco e degli altri impegni degli attori. Per esempio Chris Pratt che, contemporaneamente, deve girare anche Jurassic World 2.

Riguardo le riprese di Avengers 4 quindi Faige ha detto che inizieranno a girare ad agosto e che, di conseguenza, se mai ci fosse bisogno di scene extra per Infinity War (che finirà le riprese tra giugno e luglio), non ci saranno problemi. Se poi le intenzioni sono quelle di fare in modo che i due film appaiano visualmente diversi l'uno dall'altro, questa è certamente la migliore delle soluzioni possibili.

Avengers: Infinity War uscirà nelle sale americane il 4 maggio 2018, e Avengers 4 il 3 maggio 2019.