Avengers: Infinity War, Anthony Mackie parla del futuro di Falcon dopo il film

Sappiamo infatti che Infinity War segnerà la fine di alcuni personaggi dell'Universo Cinematografico Marvel, e nonostante non ci sia certezza su chi morirà alla fine di questo o del quarto crossover dedicato agli Avengers, oggi Mackie rassicura i fan quanto meno sul suo di destino.



L'attore ha infatti dichiarato: «Per ora ho letto solo 5 pagine della sceneggiatura -ottime pagine-, e in queste ero vivo. Non credo Falcon morirà. Sono riuscito a ottenerlo nel mio contratto. Non possono ucciderlo. Non ho alcuna intenzione di andare da nessuna parte». Ovviamente, tutto potrebbe essere un tentativo di sviare gli appassionati da una realtà ben diversa, ma senza conferme né smentite sembra che Falcon vivrà ancora a lungo sul grande schermo, magari prendendo lo Scudo di Chris Evans nei panni di Captain America, dato il suo recente annuncio di voler abbandonare la parte dopo Avengers 4.



Vi ricordiamo che in Avengers: Infinity War i supereroi uniti dovranno affrontare la comune minaccia di Thanos, il Titano Matto interpretato da Josh Brolin, deciso a impossessarsi delle potentissime Gemme dell'Infinito.