Avengers: Infinity War, anche Letitia Wright di Black Panther tornerà nel film

Sappiamo già che ildiavrà un ruolo centrale nell'atteso Avengers: Infinity War dei, ma oggi è stato confermato che oltre a lui e l'dinelle fila del crossover tornerà direttamente dal film stand-alone su Pantera Nera anche ladi

A riportarlo è stato IMDb in un articolo sul proprio sito, e non come spesso accade come semplice contributo da parti esterne. Il ritorno di un dell'eroina compagne di T'Challa ha senso, soprattutto perché i Vendicatori avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile per difendere la Terra dall'arrivo del Titano Folle Thanos (Josh Brolin).



Il sito riporta anche che Shuri potrebbe giocare un ruolo importante nel riportare al mondo Bucky (Sebastian Stan) dal congelamento auto-imposto alla fine di Civil War, ma staremo a vedere. Avengers: Infinity War vedrà nel cast tra gli altri anche Robert Downey Jr, Chris Evans, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson e Chris Pratt, per un'uscita prevista nelle sale il 25 aprile 2018.