Avengers: Infinity potrebbe essere il film Marvel più lungo, novità su Groot

Dopo il San Diego Comic-Con, l'hype che circonda, in arrivo a maggio 2018 è ancora più alto. In attesa di un trailer, il co-registaha parlato della durata della pellicola.

"Per ora dura circa 2 ore e mezza, se non di più. Ma non so ancora di preciso quanto finirà per durare, ci sono alcune sequenze che dobbiamo ancora filmare e che gireremo tra qualche mese. Alla fine, penso, rientrerà nella durata di due ore e mezza, o più di due ore e mezza" spiega il regista "Dobbiamo avere una durata simile, è un capitolo finale. Stiamo prendendo dieci anni di storie, dieci anni di personaggi, temi, trame e situazioni e scrivendo un capitolo finale. Non si può raccontare in una durata inferiore a quella".

Per quanto riguarda Avengers 4, Russo non si sbilancia ma per lui "questi film non possono durare meno di 2 ore e mezza".

Riguardo Groot, che nel film sarà adolescente, invece, James Gunn ha spiegato che sarà possibile perché "Groot non invecchia come un normale essere umano, è un alieno. E' un po' come i cani che crescono in maniera differente da noi.".