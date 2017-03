Avengers: Age of Ultron, alcuni concept art mostrano la nascita di Visione

Il mondo dei cinefumettari è diviso su. C'è chi lo considera un film buono, nettamente inferiore al primo, e chi, invece, lo considera abbastanza 'brutto' ed un passo falso.

Tra fan e non, però, senza ombra di dubbio, tutti sembrano apprezzare la nascita di Visione e tutte le sequenze che lo vedono per protagonista. A quasi due anni dalla sua uscita nei cinema di tutto il mondo, ecco arrivare una serie di concept proprio dedicati al personaggio di Paul Bettany, realizzati da Jama Jurabaev. Potete vedere tutta la galleria di immagini qui sotto.

Ricordiamo che i Vendicatori, visti (nuovamente) in Captain America: Civil War lo scorso anno, saranno protagonisti di Avengers: Infinity War, in uscita a maggio 2018, e del quarto capitolo senza titolo, in arrivo a maggio 2019.