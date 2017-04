Avengers 4: Zoe Saldana svela il titolo?

Che, l'interprete di Gamora ine nel prossimo, abbia inavvertitamente svelato il titolo di, in uscita a maggio 2019?

Solo ieri Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, aveva svelato di voler tenere "il più possibile" top-secret il titolo di Avengers 4, ma Zoe Saldana potrebbe - potenzialmente - aver rovinato tutto quanto.

Durante un'intervista, la Saldana ha svelato: "Siamo nel bel mezzo delle riprese di Infinity War e poi torneremo, in estate, per le riprese di The Gauntlet". Per chi non lo avesse capito, The Gauntlet è Il Guanto, chiaro riferimento al Guanto dell'Infinito. Questo vuol dire che, potenzialmente, Avengers 4 potrebbe essere titolo Avengers: Il Guanto dell'Infinito.

Ovviamente attendiamo aggiornamenti a riguardo.