Avengers 4: una foto dietro le quinte con protagonista Visione

Le riprese dicontinuano senza sosta, cosi come - di tanto in tanto - trapelano in rete potenziali dettagli, rumor e foto dal set. Oggi vi mostriamo un nuovo scatto dietro le quinte con protagonista l'androide Visione.

Lo scatto rubato dal set - ma condiviso ufficialmente su Instagram - è stato scattato da Mark Ruffalo, interprete di Bruce Banner/Hulk, ed immortala Paul Bettany nei panni di Visione. La foto è innocua ma potrebbe contenere qualche potenziale spoiler che preferiamo non svelarvi qui.

La pellicola seguirà l'atteso Avengers: Infinity War, in uscita a maggio 2018. Avengers 4 è diretto nuovamente dai fratelli Russo e riunisce numerosi eroi dei fumetti della Marvel. Questo quarto capitolo arriverà nei cinema statunitensi a maggio 2019.