Avengers 4: tornerà anche il Nick Fury di Samuel L. Jackson?

Mentre continuano a rincorrersi rumor sul quarto episodio di, in arrivo nel 2019, una nuova voce di corridoio suggerirebbe la presenza nel cast di uno dei personaggi fondamentali di questo Universo Cinematografico dei

Samuel L. Jackson, interprete di Nick Fury nei film (e serial) della Marvel, è stato visto nel ruolo, l'ultima volta, nel maggio del 2015 in Avengers: Age of Ultron. Da allora il suo Nick Fury è scomparso dalle scene e non lo vedremo nemmeno nell'atteso Avengers: Infinity War.

Da quel che sapevamo ad oggi, rivedremo Fury solo in Captain Marvel ma, secondo alcuni rumor apparsi in rete, potrebbe essere presente anche in Avengers 4, nonostante l'attore abbia più volte smentito la sua partecipazione al cinecomic.

Un casting call trapelato sul web richiederebbe delle controfigure per un personaggio afroamericano che, dalla descrizione fornita, sembrerebbe essere proprio il caro vecchio Nick Fury. Noi non possiamo confermare né smentire la voce di corridoio al momento, ma tenteremo di aggiornarvi in futuro.