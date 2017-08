Avengers 4: Tony Stark e Pepper Potts sul set del quarto film sui Vendicatori!

sono stati "catturati" in alcune immagini direttamente dal set di Avengers 4 , diretto dai fratelli. E condividono un momento topico! Guardate!

Robert Downey Jr. e la bella Gwyneth Paltrow, finalmente tornata nell'MCU, si baciano appassionatamente, nei panni dei loro rispettivi personaggi Tony Stark e Pepper Potts. Le foto le trovate cliccando QUI.

Ma quello che ha scatenato l'entusiasmo non è tanto il bacio in sé, quanto il brillantissimo diamante di fidanzamento sfoggiato da Pepper mentre si stringe al suo bel Tony.

Pepper Potts l'abbiamo vista per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe nel 2008, in Iron Man, per poi apparire in diverse pellicole dedicate, fino al 2013. Dopo una pausa, l'abbiamo rivista brevemente in un cameo in Spider-Man: Homecoming.

In Avengers 4, molti degli eroi che saranno presenti in Avengers: Infinity War dovrebbero tornare. Nel cast del terzo film ci sono: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautisa, Bradley Cooper, and Vin Diesel as well as Pom Klementieff, Michael Rooker, Karen Gillan, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro e Josh Brolin.

Avengers: Infinity War arriva il 4 maggio 2018 in sala, e Avengers 4 il 3 maggio 2019.