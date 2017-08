Avengers 4: Tony Stark, Bruce Banner e Pepper Potts nelle nuove foto dal set

: Dopo le prime foto dal set di Avengers 4 rilasciate pochi giorni fa, ecco arrivarne oggi di nuove sempre da Atlanta che vedono però al centro della scena),) e).

[ATTENZIONE POSSIBILE SPOILER]



La immagini in questione sono state pubblicate da Page Six, grazie al puntualissimo Atlanta Filming via Twitter, e nonostante sembrino non rivelare nulla di particolarmente spoileroso, in realtà una piccola analisi potrebbe anticipare dettagli sulla trama del film ancora senza titolo diretto ancora dai fratelli Russo e in uscita nel 2019.



Innanzitutto, Pepper indossa un anello di fidanzamento, il che implicherebbe che Tony le abbia chiesto di sposarlo e lei abbia detto sì. Ma c'è di più, perché scorrendo le foto è possibile notare come Tony e Pepper sembrino dirsi addio, e l'arrivo di Banner ad abbracciare quasi in lacrime l'amico e collega è ulteriore sintomo di una sequenza probabilmente importante sul piano emotivo e narrativo.



Con l'uscita di Avengers: Infinity War prevista per il 25 aprile del prossimo anno, non sono ancora ovviamente chiari i motivi dietro a questo possibile addio, e in attesa di un primo trailer ufficiale del terzo crossover Marvel, purtroppo, dovremo continuare a supporre senza grandi certezze.