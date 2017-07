Avengers 4 sarà girato a Tokyo (e Josh Brolin ci sarà)

Le riprese di, che debutterà a maggio 2018, sono terminate, ma quelle di(si, il film è ancora senza un titolo ufficiale!) stanno per iniziare, dopo una breve pausa.

Ed è confermato che le riprese del quarto capitolo della maxisaga incentrata sui Vendicatori si sposteranno a Tokyo. I casting call avevano anticipato la ricerca di comparse per interpretare dei gangster giapponesi, il che aveva fatto speculare i fan sulla possibile apparizione della Yakuza nella pellicola.

Una cosa è certa: la guerra non sarà conclusa in Infinity War. L'attore Josh Brolin, come potete vedere qui sotto, ha fatto sapere su Instagram che tornerà ad interpretare Thanos - definito il "Darth Vader" per le nuove generazioni dai registi - anche nel quarto film sugli Avengers.

Avengers 4, sempre diretto dai fratelli Russo, arriverà nei cinema a maggio 2019.