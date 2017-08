Avengers 4: le prime immagini dal set rivelano una location giapponese. Foto

Mentre procedono i lavori di post-produzione dell'attesissimo Avengers: Infinity War , in attesa di ammirare un primo trailer ufficiale ecco che oggi sono sbarcate online le prime foto dal set di, la cui produzione è cominciata da un paio di settimane ad Atlanta.

E proprio dalla città americana arrivano le immagini che mostrano una ricreazione di una location giapponese. Non si intravede purtroppo nessuno degli interpreti principali, da Robert Downey Jr a Benedict Cumberbatch, quindi non è chiaro chi farà una trasferta nella terra del Sol Levante né per quali motivi.



Avengers 4 sempre diretto dai fratelli Russo vedrà il ritorno di tutti i supereroi Marvel dell'Universo Condiviso, per un'uscita prevista nel 2019, a un anno esatto di distanza da Avengers: Infinity War per continuare a raccontare la lotta dei Vendicatori contro Thanos (Josh Brolin).