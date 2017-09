Avengers 4: Pom Klementieff stuzzica i fan con una foto dal set

Apparentemente vedremo anchein Avengers 4 , il cinefumetto conclusivo della saga dei Vendicatori, diretto da

Avengers 4, che non ha ancora un titolo ufficiale, ha iniziato la produzione quest'estate e adesso i lavori sono in pieno fermento. Apparentemente, stando ad un post Facebook, Pom Klementieff ha "spoilerato" la presenza del suo personaggio anche in questa pellicola.

La foto, nello specifico, è un'istantanea della sua postazione trucco sul set, che è di stanza ad Atlanta, Georgia.

La caption del post social recita:

“Pomantis is back in the makeup trailer!” hashtag “Avengers: Infinity War.”

"Pomantis è tornata al trucco!" con l'hashtag “Avengers: Infinity War.”

(foto: Facebook / Pom Klementieff )

Che l'attrice sarebbe tornata per Infinity War lo sapevamo già da gennaio, lo aveva annunciato lei stessa e la cosa aveva mandato in fibrillazione i fan: l'attrice aveva infatti postato un'immagine del fumetto The Avengers #123 dove si vede Mantis con altri eroi quali Iron Man, Visione, Thor, e Black Panther.

Tra le star già viste ad Atlanta che presumibilmente sono a lavoro su Avengers 4 ci sono Scarlett Johansson e Brie Larson; speriamo di avere qualche notizia più specifica a breve!