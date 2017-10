Avengers 4: Occhio di falco ha un look differente nelle foto dal set

Le riprese dicontinuano senza sosta, mentre si susseguono notizie e rumor sul cinefumetto della Marvel in arrivo a maggio 2019. Oggi sono arrivate in rete delle nuove foto dal set del quarto episodio del franchise sui Vendicatori.

Le foto le potete trovare cliccando qui. In questi scatti noterete alcuni look differenti per molti dei personaggi dell'Universo della Marvel, in particolare per Clint Barton/Occhio di falco, interpretato da Jeremy Renner.

Al momento il titolo ufficiale non è stato svelato ma sappiamo che seguirà gli eventi di Avengers: Infinity War, che sarà nelle sale cinematografiche a partire da maggio 2018, sempre per la regia dei fratelli Russo. Oltre a questi due titoli la Marvel ha in uscita Thor: Ragnarok, Black Panther, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel e Spider-Man: Homecoming 2.