Avengers 4: Occhio di falco assumerà una nuova identità?

Continuano le riprese di, il quarto capitolo senza un titolo dei Vendicatori che seguirà le vicende di, in uscita il prossimo anno. E mentre arrivano video dal set, ecco trapelare in rete delle potenziali informazioni sul film.

ATTENZIONE! SPOILER!

Sebbene sia solo un rumor tutt'altro che confermato, abbiamo deciso di trattarlo come un potenziale spoiler che, se confermato, potrebbe rovinare la sorpresa a molti fan. Secondo MCU Exchange, nel quarto film Clint Barton a.k.a. Occhio di falco (Jeremy Renner) non solo avrà un nuovo look ma anche una nuova identità: il samurai Ronin. Anche se non sono forniti dei dettagli ben precisi, il film afferma che in Avengers: Infinity War accadranno delle cose veramente terribili che porteranno Clint a cambiare identità e modus operandi.