Avengers 4: nuovo casting per la scena di un lutto

Con molte delle star del Marvel Cinematic Universe che si avvicinano alla fine dei loro contratti, l'entrata in scena di un villain come Thanos arriva forse nel momento perfetto. Negli anni la Marvel si è divertita spesso a 'giocare' con la sorte dei suoi eroi, anche se la maggior parte di essi non è mai morta o comunque è tornata poi in vita.

Thanos infatti potrebbe facilitare il compito della Marvel uccidendo alcuni suoi nemici e aiutando il ricambio tra i volti vecchi e quelli nuovi nel franchise.

Forse proprio in quest'ottica la Central Casting Georgia ha reso nota una nuova richiesta per un casting per dei 'partecipanti ad un lutto' in Avengers 4. Il comunicato recita:"Partecipanti a un lutto: si cercano uomini e donne di età superiore ai 18 anni, di tutte le etnie, per ritrarre delle persone che sono in lutto. Si è alla ricerca di aspetti personali e volti particolarmente espressivi."

La situazione più probabile è che in Avengers 4 vedremo la scena di un funerale. Non ci sono ancora molte indicazioni sulla trama di Avengers 4 ma questa richiesta potrebbe comunque riguardare una scena che giunge in seguito alla distruzione di Thanos.