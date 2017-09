Avengers 4: Hayley Atwell tornerà nei panni di Peggy Carter?

Il personaggio dimuore all'età di 95 anni indello scorso anno, ma questo non vuol dire che non possa tornare per ulteriori progetti all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel Studios.

Tutto ha avuto origine in un casting call per Avengers 4 che vi abbiamo riportato qualche giorno fa, che anticipava la presenza di una o più sequenze ambientate negli anni '60 all'interno del cinefumetto. Ad alimentare le voci delle recenti foto che hanno immortalato l'attrice Hayley Atwell, interprete del personaggio, con il co-presidente dei Marvel Studios Louis D'Esposito proprio nel quartier generale della divisione cinematografica della Casa delle Idee.

Ed oggi una foto postata su Instagram dalla Atwell in cui la vediamo lavorare ad un nuovo progetto top-secret, con acconciatura anni '60 e i cosiddetti 'mo-caps dots' sul volto per la post-produzione. Ora c'è possibilità che l'attrice stia lavorando ad altri progetti (l'attrice sarà nel film su Christopher Robin della Disney), ma la speculazione che possa tornare nell'atteso cinefumetto della Marvel è altissima.