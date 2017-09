Avengers 4: Gwyneth Paltrow anticipa il possibile ritorno di un personaggio

si è lasciata sfuggire quello che potrebbe o non potrebbe essere un succoso spoiler su Avengers 4 , la pellicolache seguirà ad Avengers: Infinity War. Scoprite di cosa si tratta dopo il "salto".

Don Cheadle aka War Machine, potrebbe tornare! Ed è proprio la Paltrow a farsi scappare la notizia. Avengers 4, che ancora non ha un titolo ufficiale, è la pellicola diretta dai Fratelli Russo, punto focale della Fase 3. Attualmente le riprese sono incorso d'opera ad Atlanta.

Man mano che le riprese andranno avanti si saprà chi apparirà o meno nella pellicola; ieri abbiamo visto che ci sarà Sebastian Stan, l'interprete del Soldato d'Inverno, e oggi scopriamo che Gwyenth Paltrow, parlando con THR ha parlato di Cheadle:

"Sono andata ad Atlanta a girare Avengers 4 e quindi sì, sono un po' dentro un po' fuori queste pellicole. E' strano fare avanti e indietro in produzioni del genere. Stiamo crescendo velocemente. Ma, onestamente, quando ero sul set pensavo "Ok, me ne sto qui seduta a sorseggiare tea da 2 ore mentre Robert Downey Jr. e Don Cheadle mi fanno scompisciare dalle risate" perché ho lasciato questi film?"

La signora potrebbe così, inavvertitamente, aver rivelato la presenza di Cheadle la quale, seppure non sia una grossa sorpresa, fa sembrare che alla fine ci siano un po' tutti in questa pellicola. Anche Chris Evans e Brie Larson sono stati visti insieme andare a girare, e dunque vedremo, nel 2019, come i fratelli Russo avranno deciso di trattare le storie dei nostri eroi e, soprattutto, che fine faranno!