Avatar: Un video mostra la nuova attrazione Disney sul film

Un lungo sguardo alla scenografia, le piante e gli animali in Avatar, tutto grazie al parco Disney Animal Kingdom, ispirato al film firmato James Cameron. Sui sequel del film ancora nessuna notizia certa.

Un parco divertimenti modellato sull'idea di Pandora di James Cameron, si chiamerà Animal Kingdom l'esperienza immersiva Disney situata nel parco di Orlando, che aprirà le porte nell'estate 2017. "Non so se riesco a esprimere come ci si possa sentire vedendo qualcosa che io ho immaginato nel 1955 diventare improvvisamente, fisicamente, reale", ha dichiarato Cameron. "C'è qualcosa di piuttosto meraviglioso alla fine del viaggio sul fiume, non avete mai visto niente del genere nella vostra vita", ha aggiunto. Nel video pubblicato si anticipa più di qualche dettaglio sulla nuova attrazione, per i sequel del film invece, ancora nessuna certezza.

Proprio qualche giorno fa, l'attrice Sigourney Weaver si è detta dubbiosa sull'uscita di Avatar 2 nel 2018: "Non abbiamo ancora iniziato, quindi non so quanto sia possa essere realistica quella data. In ogni caso penso che sarà molto eccitante", nel frattempo i fan, da quest'estate in poi, potranno consolarsi con il parco a Disney World.