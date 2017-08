Avatar: svelato il villain di tutti i sequel, sarà un clamoroso ritorno

ha confermato l'identità del villain di, sequel del kolossal uscito nel 2014, che sarà anche l'antagonista di tutta la saga. Clamorosamente, il regista ha annunciato che nel ruolo rivedremonei panni del colonnello... ma non era morto nel finale del primo Avatar?

Nel primo film, infatti, il colonnello Quaritch è stato ucciso dai protagonisti a causa di alcune grosse frecce che lo hanno colpito al petto. Sembra davvero impossibile un suo ritorno, ma le parole di James Cameron sono state chiarissime: lo rivedremo come villain principale in tutti e quattro i sequel.

"Un'idea interessante dei sequel di Avatar è che ci siano sostanzialmente gli stessi personaggi. Ce ne sono di nuovi, così come nuove ambientazioni e creature, quindi prenderò i personaggi che conoscete e li metterò in posti non conosciuti e li imbarcherò in questo grande viaggio. Ma non ci saranno ogni volta gruppi di nuovi personaggi. Non ci sarà un nuovo cattino ogni volta, è questo che è interessante. Lo stesso tipo. Lo stesso figlio di p*****a per tutti e quattro i film. È davvero bravo ed è semplicemente il meglio. So che Stephen Lang farà un grandissimo lavoro"

A questo punto non ci resta che scoprire come farà a tornare Miles Quaritch, interpretato dall'ottimo Stephen Lang, in Avatar 2.