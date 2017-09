Avatar: i sequel costeranno complessivamente più di 1 miliardo di dollari!

I sequel, attesissimi, di Avatar , costeranno alla produzione, tutti insieme, più di un miliardo di dollari.tornerà alla regia di tutti e quattro i prossimi film.

La sequenza di produzione vedrà lavorare il regista al secondo e al terzo film uno dietro l'altro, poi seguiranno Avatar 4 e Avatar 5 con lo stesso sistema.

Il primo film del franchise guadagnò la cifra astronomica di 2.8 miliardi di dollari nel mondo e, naturalmente, il rischio di fallire, dopo tutti questi anni, è da mettere in conto. il budget stimato per la realizzazione di queste nuove pellicole è altissimo, certo, ma lo sono anche le aspettative della Fox e di chiunque lavori al progetto.

Se i costi di produzione complessivi sono quelli stimati, ogni film dovrebbe avere un costo di circa 250 milioni di dollari. Considerando però il fatto che di preciso i costi dei film non vengono mai rivelati alla lettera, se ci basiamo su quanto riportò Variety sulla spesa effettuata per la creazione del primo Avatar - 237 milioni di dollari - non ci vuole molto a fare due conti per vedere che poi, al botteghino, le cose sono andate più che bene. E dunque perché non sperare che sia così anche in futuro?

Di certo bisognerà vedere come saranno accolte le prime due pellicole ma, conoscendo il valore del regista, James Cameron, di certo non deluderanno.