Avatar sarà una saga familiare

L’attoreha recentemente rilasciato un’intervista aa proposito del filme di tutti i suoi seguiti. L’attore ha rivelato alcuni dettagli sulle prossime pellicole di quella che diventerà una saga.

“Saranno girati tutti consecutivamente. Il piano è di prendersi del tempo tra una pellicola e l’altra, almeno credo, ma queste cose sono sempre ambigue fino all’ultimo momento. Le riprese sono comunque fissate per l’estate, James aveva bisogno di tempo per perfezionare le sceneggiature, che sono grandiose. Nel prossimo film vedremo Jake otto anni dopo, vedremo che si è fatto una famiglia.

Il film sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto. Il mondo è più grande del primo capitolo ma, essenzialmente, la novità è che si tratta di un film familiare. Jake avrà sempre lo spirito di un bambino che vede il mondo per la prima volta, ma adesso in questo mondo ha vissuto per anni. Com’è questo mondo? Il film parlerà di questo da un punto di vista familiare”.

Parlando con il Daily Beast, invece, il regista James Cameron ha confermato che le sceneggiature dei

seguiti di Avatar sono pronte e che gli attori inizieranno il motion capture nel corso dell’anno. Cosa ne pensate? Aspettate i seguiti di Avatar? Scrivete la vostra nei commenti!