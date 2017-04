Avatar 2, Zoe Saldana conferma: "Le riprese dei sequel cominceranno in estate!"

È attesissima in sala la prossima settimana nei panni di Gamora in, e proprio in occasione del tour promozionale del film la bellaha avuto modo di rispondere anche a una domanda sudi

Intervistata infatti da Screen Rant, l'attrice ha confermato che si riposerà qualche settimana dopo gli impegni per Guardiani della Galassia Vol. 2 prima di cominciare in estate le riprese dei quattro sequel di Avatar, film con il maggior incasso nella storia del cinema datato ormai 2009.



La Saldana ha infatti dichiarato: «Non abbiamo ancora cominciato a girare. Cosa posso dirvi di Avatar 2,3, 4 e 5? Le riprese sono previste per questa estate. In tarda estate, esattamente, ed è probabile che continueranno fino ai primi mesi del prossimo anno, il che mi rende davvero eccitatissima».



A Cameron ci sono voluti circa 10 anni di lavoro per creare dal nulla nuove creature, nuova flora e nuovi pianeti da inserire nella sua epopea spaziale. I quattro sequel verranno girati back-to-back, tutti insieme, il che come sottolinea anche la Saldana richiederà un gran dispendio di denaro e tempo, anche se visti i risultati del primo capitolo e l'attesa generata in questi anni intorno ai sequel, l'investimento dovrebbe generare risultati e introiti davvero elevati.



Avatar 2 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma è probabile arriverà nel 2019.