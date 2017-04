Avatar 2, Sigourney Weaver: «Le riprese cominceranno il prossimo autunno»

Intervistata dall', la grandeha avuto modo di parlare dell'atteso e rimandatodi, secondo capitolo di un pentalogia cinematografica dedicata ai Na'vi.

L'attrice ha così avuto modo di rivelare il periodo di inizio riprese del film, dichiarando: «Sto per iniziare a breve il processo di preparazione attiva. Lavorerò con gli altri attori alla volume capture il prossimo agosto, quindi sarò sempre occupata nella produzione da quel momento in poi».



La Weaver ha continuato: «Sì, stiamo iniziando! Stiamo iniziando la formazione e anche... mmmh, probabilmente non posso dire nulla. Cominceremo a girare il film in autunno. Ve lo dico: questi script sono davvero sorprendenti. I fan delusi non mi preoccupano affatto. Sono preoccupata invece del come porteremo questi script alla vita? Sì, perché sono dannatamente ambiziosi. Valgono davvero tutta questa attesa. Stiamo comunque cercando di farli il più velocemente possibile».



Cameron aveva ribadito qualche settimana fa come Avatar 2 non sarebbe uscito nel 2018, dato che non si sta lavorando solo al secondo capitolo del franchise ma sono in sviluppo back-to-back anche Avatar 3, 4 e 5: «Ho programmati i prossimi 8 anni della mia vita, e sarà un lavoro costante che richiederà un impegno di 24 ore su 24, 7 giorni su 7».



E noi continuiamo ad attendere fiduciosi.