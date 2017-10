Avatar 2: Kate Winslet collabora nuovamente con James Cameron

Mentre la produzione di Avatar 2 continua, Deadline conferma l'ingresso dinel mondo di Avatar nel ruolo di Ronal, un personaggio che, attualmente, non è chiaro se sarà umano o Na'vi.

La Winslet torna a collaborare, in questo modo, con James Cameron, il quale la consacrò sul grande schermo (insieme a Leonardo DiCaprio) nel cult Titanic. Non ci è dato sapere, invece, in quale dei sequel pianificati il suo personaggio farà il suo debutto.

"Io e Kate abbiamo cercato per vent'anni qualcos'altro da fare insieme, sin da dopo la nostra collaborazione in Titanic" ha spiegato il regista ai microfoni di Deadline "Non vedo l'ora di vederla dare vita al personaggio di Ronal".

Avatar 2 uscirà nei cinema statunitensi il 18 dicembre 2020.