Avatar 2: il film di James Cameron non uscirà nel 2018

A lungo inseguito dopo il primo film del 2009, il sequel dinon arriverà l'anno prossimo, parola del regista. La volontà di rendereuna saga da cinque film alla base del ritardo.

Intervistato da The Star, il re Mida di Hollywood James Cameron (vi dice qualcosa Titanic?) ha ufficialmente smentito l'arrivo del sequel del film uscito nel 2009. L'epopea sci-fi ambientata sul pianeta Pandora è destinata ad arricchirsi di ben quattro sequel, arrivando così ad Avatar 5. Purtroppo, i fan degli uomini blu inventati dal papà di Terminator dovranno aspettare ben oltre il 2018.



"Beh, nel 2018 non succederà nulla. Non abbiamo annunciato una data d'uscita ufficiale. Ciò che le persone devono capire è che questa è una cadenza d'uscite. Quindi, non stiamo lavorando su Avatar 2. Stiamo producendo Avatar 2, 3, 4 e 5. È un'impresa epica. Non è tanto diverso dal costruire la diga delle Tre Gole (ride). Perciò so dove sarò per i prossimi otto anni della mia vita. Non è un lasso di tempo così impensabile, a ben vedere. Ci abbiamo messo quattro anni e mezzo per produrre un film e ora ne stiamo facendo quattro. Questo è il mio lavoro giornaliero e presto diventerà 24/7. Siamo abbastanza presi dal design delle nostre creature ed ambientazioni. È una roba parecchio eccitante. Vorrei poterlo condividere col mondo, ma dobbiamo mantenere un certo livello di curiosità nel pubblico e apriremo il sipario quando il tempo sarà arrivato."



È stata la 20th Century Fox a dichiarare dicembre 2018 come data d'uscita di Avatar 2, fissando anche le date per i film successivi: dicembre 2020, dicembre 2022 e dicembre 2023. Stando alle parole del regista, queste date sono da considerarsi nulla più che chiacchiericcio, con un nuovo ordine di uscita tutto da stabilire.



Ciò di cui i fan possono essere sicuri, nonostante la data d'uscita ballerina, è il cast. Sono stati riconfermati Sam Worthington, Zoe Saldana, Sephen Lang e Sigourney Weaver. I sequel di Avatar verranno prodotti da Jon Landau e James Cameron, che avrà voce in capitolo anche nella stesura della sceneggiatura, scritta a otto mani insieme ad Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno. Ovviamente, la regia è affidata a mister Cameron.