Avatar 2: ecco i giovani protagonisti, parla James Cameron

Dopo tanti rimandi - e dopo tanti anni - la produzione di Avatar 2 e dei suoi sequel, che costeranno complessivamente più di un miliardo, sono ufficialmente iniziate.

Ed oggi la produzione ha postato in rete la prima foto ufficiale dei giovani protagonisti del sequel. Gli attori saranno offriranno quasi tutti - tranne Jack Champion, con la maglietta blu nello scatto - una performance in motion capture nella pellicola.

I personaggi sono:

Neteyam (Jamie Flatters), primogenito di Jake e Neytiri

Lo'ak (Britain Dalton), secondogenito di Neytiri e Jake

Turktirey (Trinity Bliss), terzogenita di Jake e Neytiri

Tsireya detta 'Reya' (Bailey Bass), la giovane Neytiri dell'oceano

Aonung (Filip Geljo), figlio di Olo’eyktan del clan dei Metkayina

Rotxo (Duane Evans Jr.), del clan dei Metkayina

Javier 'Spider' Socorro (Jack Champion), un umano nato ad Hell’s Gate ma che preferisce trascorrere il suo tempo a Pandora

"Non avevamo un elemento di giovinezza nel primo capitolo, e questo fornisce un'energia differente alla pellicola" spiega James Cameron "Rappresentano le future generazioni di Pandora e giocano un ruolo fondamentale, non solo in questa pellicola ma anche nei sequel".

"Gireremo Avatar 2 e 3 insieme e poi andremo in post-produzione" continua "E poi 4 e 5 insieme. Questo è il piano". Cameron rassicura che Avatar 5, l'ultimo dei sequel, vedrà luce nel 2025.