Avatar 2: Cliff Curtis è nel cast del sequel diretto da James Cameron

Nuovo ingresso nel cast del "a lungo rimandato". Deadline conferma che l'attore del serial televisivo, è entrato nel cast del sequel diretto, ancora una volta, da

Curtis interpreterà il ruolo di Tonowari, il leader del clan dei Metkayina. L'attore affiancherà Sam Worthington, Zoe Saldana e Sigourney Weaver, già parte del cast della precedente pellicola. Le riprese, secondo il sito, partiranno il prossimo anno e faranno in modo che Curtis possa prendere parte sia a queste che a quelle di Fear of the Walking Dead.

La Fox ha annunciato che Avatar 2 arriverà nei cinema americani il 18 dicembre 2020. Gli altri tre sequel sono previsti per il 17 dicembre 2021, il 20 dicembre 2024 ed il 19 dicembre 2025.