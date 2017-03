Autopsy: guarda la clip in esclusiva dell'horror!

Arriverà nelle sale l'8 marzo l'horror conambientato in un inquietante obitorio. Su Everyeye.it ecco una clip in esclusiva di, film diretto da

"Non ho paura della morte. Ma ho paura dei morti" esclamava Gene Hackman ne La conversazione di Francis Ford Coppola. E come dargli torto dopo aver visto Autopsy? Il film dell'orrore diretto da André Øvredal narra di un'angosciante autopsia eseguita da Tommy Tilden (Brian Cox), esperto medico legale che gestisce con suo figlio Austin (Emile Hirsch) un obitorio in Virginia.



Il cadavere da esaminare è quello di una donna sconosciuta - la Jane Doe che nella versione originale dà il titolo al film - ritrovato in un seminterrato a seguito di un pluriomicidio. Sembra un caso come tanti, ma nel corso dell’autopsia i due professionisti vengono man mano turbati da nuove, terrificanti scoperte. Il corpo della donna è perfettamente conservato all'esterno, ma all’interno è stato smembrato e rimangono segni di cicatrici e bruciature, come se fosse stata vittima di un orribile e misterioso rituale di tortura. Mentre padre e figlio cercano spiegazioni scientifiche plausibili a queste scoperte raccapriccianti, cose sempre più inspiegabili sembrano succedere nell’obitorio...



Su Everyeye.it vi offriamo la possibilità di vedere la clip in esclusiva di Autopsy, claustrofobico horror in arrivo nelle sale itliane l'8 marzo.