Autopsy: diffusi poster e trailer in italiano

Il nuovo film di, l'atteso horror interpretato da, arriverà nelle sale italiane il prossimo 8 marzo. In attesa del brivido,ha pubblicato il primo trailer in italiano e diffuso la locandina originale.

Siete amanti del cinema horror, ma siete stanchi della solita situazione in cui un gruppo di adolescenti è minacciato da un assassino mentre ogni collegamento con il mondo è interrotto?

Autopsy potrebbe essere ciò che state cercando.



Il film, diretto dal regista di Trollhunter André Øvredal, racconta del dottore Tommy Tilden (Brian Cox) e di suo figlio Austin (Emile Hirsch), medici legali che gestiscono un obitorio in Virginia. Le loro vite sono destinate ad essere stravolte dal caso di Jane Doe, un corpo consegnatogli dallo sceriffo locale ritrovato dopo un caso di pluriomicidio. Durante l'analisi del corpo, i due medici scopriranno che, nonostante sia esternamente integro, il cadavere cela al suo interno cicatrici e bruciature spiegabili soltanto come conseguenze di una tortura. Intanto, cose strane accadono nell'obitorio...

La prima pellicola del regista norvegese realizzata in America è prodotta da Eric Garcia (sceneggiatore de Il Genio della Truffa) e da Fred Berger (La La Land). Il film non ha paura di addentrarsi in territori poco battuti dal resto delle produzioni horror, sebbene non sia il primo caso di film incentrati su tematiche simili, come descritto nel nostro speciale .

Se quanto letto finora è riuscito a incuriosirvi, lasciate che il trailer qui presente contribuisca alla vostra suggestione, così come il poster posto in calce alla pagina.