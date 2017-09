Auguri per la tua morte: nuovo trailer ufficiale dell'horror targato Blumhouse

Laha rilasciato oggi un nuovo trailer ufficiale di Auguri per la tua morte , nuovo thriller-horror della prolifica fucina da brividi didiretto dae con protagonista).

Legata al classico loop temporale ispirato ormai da tempo al Ricomincio da capo di Harold Ramis, il film seguirà la storia di Tree Gelbman (Rothe), una studentessa che sarà costretta a rivivere continuamente il giorno del suo compleanno, lo stesso della sua morte, per mano di un misterioso assassino. Una morte dopo l'altra, così, Tree dovrà scoprire l'identità del suo omicida.



Scritto dallo stesso Landon in compagnia di Scott Lobdell, Auguri per la tua morte vede nel cast anche Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews e Charles Aitken, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 9 novembre.