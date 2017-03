Berlin Syndrome: diffuso online il trailer del thriller con Teresa Palmer

Approda online il primo trailer di, un thriller claustrofobico della registasu una giovane donna che segue il suo cuore, fidandosi della persona sbagliata e finendo in quello che si rivelerà come il peggior incubo possibile per una giovane donna.

Il thriller vede protagonista la straordinaria Teresa Palmer (Warm Bodies, Lights Out), Max Riemelt (Sense8) e la partecipazione di Matthias Habich nei panni di Erich. Berlin Syndrome è stato diretto dall’australiana Cate Shortland seguendo la sceneggiatura scritta da Shaun Grant, che si è basato a sua volta sul romanzo di successo di Melanie Joosten.

Mentre è in vacanza a Berlino, una fotografa australiana di nome Clare incontra Andi, un uomo carismatico del posto, e tra di loro nasce un’immediata attrazione. I due passano una notte di passione, ma quella che inizialmente sembra essere il principio di una storia d'amore, prende una piega inaspettata e sinistra, quando Clare si sveglia la mattina seguente per scoprire che Andi è uscito per andare a lavoro e l’ha rinchiusa nel suo appartamento. Un errore semplice che potrebbe capitare, ovviamente, tranne per il fatto che Andi ha alcuna intenzione di lasciarla uscire di casa. Da ora e per sempre.

Dopo essere stato proposto al Sundance Film Festival il 20 gennaio 2017, registrando l’entusiasmo di critica e pubblico, Vertical Entertainment rilascerà Berlin Syndrome nelle sale cinematografiche il 26 maggio 2017.