Attack on Titan: la Warner Bros. al lavoro per un film live-action

In un recente report di Deadline, è stato rivelato che lasi sta preparando alla realizzazione di una pellicola cinematografica live-action che porterà sui grandi schermi la storia dell'animecon il produttoregià a bordo del progetto.

Non molto tempo fa, era stato riferito che la Warner Bros. stava intrattenendo delle negoziazioni per ottenere i diritti per il franchise giapponese. Creato da Hajime Isayama, L'attacco dei Giganti è già stato il soggetto di due film live-action fatti in Giappone.

Il franchise molto popolare è presto diventato uno dei titoli più gettonati e gli appassionati si sono a lungo chiesti se sarebbe mai arrivato a Hollywood un giorno. In questo momento, sembra che Hollywood sia decisamente interessata al progetto. Il produttore David Heyman sta attualmente lavorando per il film. Noto per aver lavorato su Animali Fantastici e Dove Trovarli e il franchise di Harry Potter, i fan sono cautamente ottimisti sul fatto che Heyman riuscirà a portare a termine questa nuova impresa.

Per chi non conoscesse Attack on Titan, l'anime segue le vicissitudini di un ragazzo di nome Eren Yeager in un mondo alternativo invaso da enormi creature conosciute come Giganti. Questi terrificanti mostri che apparentemente agiscono seguendo una logica diversa da quella umana, sembrano avere come unico scopo quello di spazzare via l'umanità che, per tentare di sopravvivere, si è reclusa dietro un complesso sistema di mura concentriche. Quando il loro mondo viene distrutto da un nuovo attacco, Eren e i suoi amici Armin e Mikasa decidono di unirsi ai militari per contribuire a debellare la minaccia. Ma, con il passare del tempo, si fa sempre più evidente il fatto che i Giganti non sono quello che sembrano.