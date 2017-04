Atomica Bionda: un'esplosiva Charlize Theron nel nuovo trailer del film action

Laha rilasciato un nuovo trailer per il film di prossima uscita, dove vediamo la protagonistache uccide vari tizi con pistole, corde e perfino le sue stesse scarpe. Potete visionare lo scoppiettante trailer sopra la notizia, ovviamente subito dopo il salto!

Come potete vedere dal nuovo trailer ricco di scene d’azione, Atomica Bionda è un thriller al cardiopalma che segue le vicende dell'assassino più letale dell’MI6, tra doppiogiochisti e inaspettate minacce al mondo intero.

Atomica Bionda narra dell’agente segreto al servizio di sua Maestà la Regina d’Inghilterra più letale di tutti: Lorraine Broughton (Charlize Theron) è infatti un mix perfetto di peccati, sensualità e ferocia, ed è disposta ad utilizzare tutte le sue abilità per rimanere in vita e completare la sua missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un dossier di inestimabile valore, dovrà unire le forze con David Percival (James McAvoy) per riuscire a destreggiarsi in questo complicato caso dove nessuno è ciò che sembra, e le persone che la vogliono morta le danno la caccia senza alcuna sosta.

Il premio Oscar Charlize Theron è la protagonista indiscussa di Atomica Bionda, il film adrenalinico diretto da David Leitch (John Wick, l'imminente sequel di Deadpool) basandosi su una sceneggiatura adattata da Kurt Johnstad. Il film di Atomica Bionda (Atomic Blonde in originale) è basato sulla graphic novel originale della Oni Press, sceneggiata da Antony Johnston e illustrata da Sam Hart, intitolata The Coldest City.

Fanno parte del numeroso cast anche Sofia Boutella (Star Trek Beyond, La Mummia), John Goodman (Kong: Skull Island, 10 Cloverfield Lane), Til Schweiger (Tarort, Bastardi senza gloria), Toby Jones (Captain America: Il primo vendicatore) e Eddie Marsan (Ray Donovan, The World’s End).

Atomica Bionda esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 28 luglio 2017.