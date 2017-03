Atomica Bionda: ecco il trailer italiano ufficiale del film con Charlize Theron

Da poco, laha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale in italiano della pellicola, prossimo film che vedrà nei panni della protagonista. Come sempre, potete guardare comodamente il filmato, in fondo alla notizia, dopo il salto.

La pellicola, che ha fatto un primo debutto in occasione del SXSW Film Festival, domenica 12 marzo, verrà distribuito nelle sale cinematografiche del nostro paese a partire dal 17 marzo. Tra gli attori del cast abbiamo anche cast anche John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones.

Atomica Bionda, che si basa sulla graphic novel ideata da Antony Johnston e illustrata da Sam Hart, sarà un thriller d'azione che vedrà al centro delle vicende l'assassino più letale del MI6. L'agente Lorraine Broughton, che porterà il volto della Theron, dovrà portare a termine una missione impossibile nei pressi di Berlino, ovvero consegnare un dossier di inestimabile valore fuori dalla metropoli. Con David Percival, impersonato da James McAvoy, come partner, la donna sensuale e selvaggia sfodererà tutte le sue capacità per districarsi nel complesso e pericoloso gioco di spie.