Atomica Bionda: Charlize Theron si è ispirata a John Wick per il ruolo!

ha ispirato l'interpretazione cheha portato sullo schermo in Atomica Bionda , l'ultimo film in cui ha lavorato e dove interpreta un agente segreto.

Basato su The Coldest City di Antony Johnston e Sam Hart, Atomica Bionda segue la vicenda di Lorraine Broughton, un agente dell'MI6 che viene inviata a Berlino Est pochi giorni prima della caduta del muro, nel 1989 e dove incontra casualmente il personaggio interpretato da James McAvoy, David Percival. Quando si troverà lì però, Lorraine dovrà affrontare ogni tipo di nemico. Il pubblico ha risposto positivamente alla pellicola, consacrando, qualora ce ne fosse bisogno, la Theron come una delle interpreti action più rappresentative della sua generazione.

L'attrice, per sua stessa ammissione, si è ispirata al primo John Wick per l'interpretazione di questo film diretto da David Leitch:

"Mi sono piaciuti quei film. E' stato per via del primo che sono andata da David Leitch, che ha co-diretto il primo Wick. Sono una grande fan di quei film, e penso che Keanu sia incredibile in questo genere."

E la risultante di Atomica Bionda è una combinazione di tradizionale film sullo spionaggio e lo stile action di John Wick. Sono addirittura girate voci che vorrebbero un crossover tra i personaggi interpretati dai due attori, anche se le possibilità che questo accada sl serio sono piuttosto esigue. Rimane il fatto che di certo ci sarà la possibilità di rivedere la Theron nei panni dell'agente Broughton per uno, se non due sequel.