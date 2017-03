Atomica Bionda: Charlize Theron protagonista del poster italiano

È stato rilasciato online in queste ore il primo poster ufficiale italiano di, sfrenato action diretto dache vede come protagonista una sexy e combattiva

Percorrendo la falsariga dell'ormai cult John Wick e basato sulla graphic novel The Coldest City di Antony Johnston e Sam Hart, il film segue la spietata assassina dell'MI6, Lorraine Broughton, in missione a Berlino per recuperare un delicato e importantissimo fascicolo.



Atomica Bionda vede nel cast anche James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman e Toby Jones, per un'uscita prevista nelle sale il 17 agosto. Vi ricordiamo inoltre che il prossimo progetto di Leitch sarà l'attesissimo Deadpool 2 con Ryan Reynolds.



Ecco il poster italiano: