Atomic Blonde: nuovo titolo per 'The Coldest City' con Charlize Theron

. Questo è il nuovo titolo del prossimo thriller d'azione precedentemente noto come. Diretto dasu una sceneggiatura adattata da, la pellicola dovrebbe fare il suo debutto sui grandi schermi il 28 luglio.

Atomic Blonde è basato sullla graphic novel della Oni Press creata dallo scrittore Antony Johnston e dall'illustratore Sam Hart. La pellicola farà un debutto al prossimo SXSW Film Festival, domenica 12 marzo.

Il film è un thriller d'azione che segue l'assassino più letale del MI6. L'agente dei Servizi Segreti di Sua Maestà, Lorraine Broughton (Theron) è una donna sensuale e selvaggia, pronta a sfoderare tutte le sue abilità per rimanere in vita nella sua missione impossibile. Inviata a Berlino per consegnare un dossier di inestimabile valore fuori città, farà coppia con David Percival (James McAvoy) per affrontare l'intricata strada di un pericoloso gioco di spie.

Atomic Blonde vede nel cast anche John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones.