Atomic Blonde: Charlize Theron e James McAvoy nelle nuove foto

La Focus Features ha diffuso online delle nuove foto die disul set di, pellicola diretta da David Leitch, inizialmente intitolata The Coldest City. Lo script è scritto da Kurt Johnstad e l'uscita al cinema dovrebbe essere prevista per il 28 luglio. Il film è basato sulla graphic novel della Oni Press.

Dopo il cambio del titolo arrivano online le prime immagini del film che racconta la storia dell'assassino più letale dell'MI6. L'agente di Sua Maestà, Lorraine Broughton, donna sensuale, è disposta a tutto pur di rimanere in vita nella sua missione impossibile. Viene inviata a Berlino per consegnare un dossier di inestimabile valore fuori città e farà coppia con David Percival per risolvere un'intricata faccenda.



Trovate delle foto e alcune preview qui sotto.



Nel cast di Atomic Blonde troviamo il premio Oscar Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones.