Atomic Blonde: arriva online il trailer del film con Charlize Theron

Laha rilasciato in rete il trailer completo vietato ai minori di, l’imminente film con protagonista una scatenata, pronta a picchiare e ammazzare gente con la sua consueta gran classe. Potete ammirare il trailer, subito dopo il salto, in calce alla notizia!

Dopo le prime immagini diffuse online, arriva il trailer di Atomic Blonde, in cui il premio Oscar Charlize Theron è la protagonista assoluta. Il film è diretto da David Leitch (John Wick, l'imminente sequel di Deadpool) a partire da una sceneggiatura scritta da Kurt Johnstad, ed è basato sulla graphic novel The Coldest City dello scrittore Antony Johnston e dell’illustratore Sam Hart.

Atomic Blonde è un thriller d'azione senza sosta che segue l'assassina più letale del MI6 nella sua missione più impegnativa e frenetica di sempre. Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’agente Lorraine Broughton (Charlize Theron) è in parti uguali un concentrato di carisma, sensualità e rabbia, ed è disposta a utilizzare tutte le sue abilità per rimanere in vita e completare la sua missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un dossier di inestimabile valore, farà squadra con David Percival (James McAvoy) per trovare il modo di attraversare indenne il più mortale gioco di spie mai visto.

Il cast di Atomic Blonde è composto, oltre che da Charlize Theron, anche da James McAvoy (la saga degli X-Men) nel ruolo di David Percival, John Goodman (Kong: Skull Island, 10 Cloverfield Lane) nei panni di un agente segreto americano, Eddie Marsan (Ray Donovan, The World’s End) nella parte di Spyglass, Sofia Boutella (Star Trek: Beyond, La Mummia) nel ruolo di un agente operativo francese, Toby Jones (Captain America: Il primo vendicatore) nei panni di Gray e Til Schweiger (Tarort, Bastardi senza gloria).

Atomic Blonde sbarcherà sul grande schermo il 28 luglio 2017 dopo che avrà debuttato al prossimo SXSW Film Festival di questa domenica 12 marzo.