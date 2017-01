Assassinio sull'Orient Express: Willem Dafoe si unisce al cast

Il cast diregistra un nuovo ingresso: si tratta di). L'attore impersonerà il signor Hardman nel nuovo adattamento cinematografico del giallo di

Defoe, che spesso al Cinema si è ritagliato ruoli da villain - il killer di Vivere e morire a Los Angeles oppure il Goblin nell'Uomo Ragno firmato Sam Raimi - raggiunge Johnny Depp, Michelle Pfeiffer e Daisy Ridley nel nuovo lungometraggio tratto da Assassinio sull’Orient Express, il celebre giallo di Agatha Christie. Il film, che sarà diretto da Kenneth Branagh (Thor, Cenerentola), può considerarsi a tutti gli effetti un remake, dal momento che il romanzo è già stato portato al cinema nel 1974 da Sidney Lumet (il protagonista era Albert Finney e nel film appariva anche lo 007 Sean Connery).

Per ora sappiamo che Willem Dafoe presterà il volto al signor Hardman, un venditore che viaggia sul treno ma che in realtà potrebbe nascondere dei legami con la vittima. A dire la verità, il personaggio di Hardman, stando al romanzo e al precedente adattamento cinematografico, dovrebbe essere un detective privato ingaggiato dall'agenzia Pinkerton che viaggia in incognito.

La storia tratta di una delle indagini più celebri di Hercule Poirot, interpretato proprio da Branagh, e si svolge interamente sul treno Orient Express. Dopo un omicidio, il detective dovrà scoprire chi dei passeggeri è l'assassino. Lo script sarà di Michael Green, mentre a produrre il film saranno Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg, Aditya Sood e Michael Schaefer.